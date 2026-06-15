モンテディオ山形が新スタジアム建設に向けて記者会見を実施モンテディオ山形は6月15日、山形県山形市内で新スタジアム構想への出資決定について株式会社エスコンと共同記者会見を実施した。新スタジアムの建設計画を進めている山形。今年2月に株式会社エスコンがチームの母体である株式会社モンテディオ山形（MY社）の株式を取得し、連結子会社化することを発表。あわせて、2028年8月に開業を予定している新スタジアム構想を