オランダ戦で同点ゴールを記録日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。チーム1点目を決めたMF中村敬斗（スタッド・ランス）について、「絶対にフランス2部にいる実力じゃない」などの声が寄せられている。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同1