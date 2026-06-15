ワールドカップ（W杯）の審判が、白人至上主義を象徴するハンドサインをしていたという疑惑を受けている。英紙テレグラフは15日（以下、日本時間）、「W杯関係者の1人が、カメラに映ったハンドサインによって論争に巻き込まれる可能性が浮上している。そのハンドサインが人種差別的な意味として解釈される可能性があるため」とし、「調査は、オーストラリアAリーグの主審であるショーン・エバンス氏が、いわゆる『白人至上主義の表