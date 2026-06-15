1990年以降、少子化が問題として取り上げられるようになってから、いろいろと政府が対策を取ったが、少子化が改善される兆候はない。政府の努力の方向が間違っていたからだ。 政府はこの30年間以上、国民の給与が減る方向で努力をしてきたのだ。景気回復ができていない。それが一番大きな少子化の原因である。昔の日本は家庭において夫が働けばその妻と子ども3人くらいは生活していくことができた。 しかしバブル崩壊で苦しむ