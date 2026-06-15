お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が15日、自身のインスタグラムを更新。この日行われたサッカーのFIFAワールドカップ（W杯）日本代表オランダ戦を現地で観戦したことを報告した。モモコは「ワールドカップめちゃくちゃいいお席です！ありがたい」とつづり、ゴールネット裏の客席からの自撮りを投稿。「オレンジ多いですが、青頑張ります」とした。次の投稿では「本当に良い試合でした同点で盛り上がりました観