中村太地八段日本将棋連盟は15日、中村太地八段（38）が「一般女性」と結婚したと発表した。年間勝率で1位となった実績を持ち、2017年に初タイトルとなる王座を獲得した。東京都出身。中村八段は「これまで以上に研さんを重ね、良い将棋が指せるよう、より一層盤上に全力を尽くしてまいります」とコメントした。