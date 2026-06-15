阪神は15日、7月3、4日の広島戦で行う「トラフェス2026Supportedby宇佐見鉱油」のイベント詳細を発表した。3日には「nobodyknows＋」、4日には「遊助」が登場し、ライブパフォーマンスを披露する予定。トラフェスでしか味わえない特別演出も施される。また、3日には「DJMITSU」、4日には「N.O.B.B」が球場外周ミズノスクエアステージに登場し、DJパフォーマンスを行う。