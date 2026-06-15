ローソンと旭化成不動産レジデンスは6月4日、店内で自由に絵本を読める「絵本コーナー」の取り組みを開始した。対象店舗は同日開業した「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」（大阪府池田市）と、スーパーが撤退した地域に24年に出店した地域共生コンビニ「ローソン龍神村西店」（和歌山県田辺市）の2店舗。旭化成不動産レジデンスが展開する「BORIKIえほん箱」プロジェクトの仕組みを活用し、出版社74社から寄贈された約1