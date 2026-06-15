フジッコは6月から、塩昆布「ふじっ子」を使ったツナマヨ冷製パスタのレシピ紹介をパッケージで始めた。メニュー写真とともに、レシピとQRコードを掲載。レシピは日本料理店「賛否両論」の笠原将弘氏が考案した。昆布製品は前期、塩昆布の大袋が牽引し売上高は前年を上回った。6月下旬には第2弾として、冷やし茶漬けのレシピを公開。夏向けメニューの訴求に力を入れ、塩昆布の活性化を図る。今年は「ふじっ子」が発売60周年を迎