百貨店の福屋（広島市）は顧客、地元企業と開発したラーメン「うま糀らぁめん」を商品化。6月3日に店舗とオンラインストアで販売を始めた。広島県のメーカー、なか川（大竹市）が麺、門井商店（福山市）がスープを製造。顧客にアンケートを実施し837件の回答を得て、開発会議にも5人が参加した。「旨みにこだわった思わずスープを飲み干したくなるラーメン」をコンセプトに開発をスタート。食品業界で糀を使った商品が注目を集