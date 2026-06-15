三菱食品の「かむかむ」シリーズは通年商品の2フレーバー（レモン、シャインマスカット）、春夏・秋冬期間限定の2フレーバーに加え、毎月新たなフレーバーを発売している。季節の旬な味わいや市場トレンドを捉えたフレーバー、または売場には展開されていない新たなフレーバーを積極的に開発することで、店頭の活性化と新たな需要獲得を目指している。「かむかむ」のもう一つの強みが、菓子とお酒のカテゴリーを跨いだシナジー