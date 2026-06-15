全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒のピッツァ店『Pizzeria e Trattoria da ISA』です。ペロリとお腹に入っていく楽しいピッツァ！「多い日は1日500〜800枚は焼きます」。ナポリ製の大きな薪窯で店主 山本尚徳さんの焼く姿が見える店内は、明るく、活気にあふれ、まさしくナポリの下町にあるピッツェリアのよう。15年愛された店舗から2024年、目黒川沿いに移転。