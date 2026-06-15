日本代表FW中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が、スタッド・ランスに所属する選手として記録に名を残したようだ。中村は14日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第1節のオランダ代表戦に先発出場すると、0−1でリードを許して迎えた57分に、タイミングを計らいながら、相手の股を抜くシュートから同点弾を挙げた。なお、試合は64分に再び失点したものの、89分にコーナーキックから小川航基のヘディング弾が最後