現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の壮絶ドローに終わった。拮抗した展開のまま前半を０−０で終えると、後半にゲームは激しく動いた。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当