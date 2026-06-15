お土産やギフトの定番として長年愛されているヨックモックの代名詞「シガール」。あのバター豊かなサクサクの美味しさを、ストローでゴクゴクと味わえる、新感覚デザートが誕生しました。クッキーとシェイクを掛け合わせた体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」が、6月19日よりヨックモック東京駅一番街店限定かつ数量限定で発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■カップを握ってラングドシャーを