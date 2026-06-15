ABCテレビアナウンサーの公式Xが15日までに更新され、産休中だった津田理帆アナウンサー（31）の仕事復帰を伝えた。【写真】「だーりほおかえり〜」喜びの声！笑顔の写真添え復帰を伝えた津田理帆アナ「ご無沙汰しております！仕事復帰しました」とのメッセージを添えて、同局のキャラクター・エビシーのオブジェクトに寄り添い、笑顔を浮かべる津田アナのスナップを投稿した。津田アナは2017年入社。夕方のニュース情報番組