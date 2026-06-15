テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が15日放送され、「緊急追悼」として、12日に訃報が発表された中村玉緒さんを追悼する特集が組まれた。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿番組で最後に流れたのは、中村さんが当時81歳だった2021年の放送回。黒柳が「明石家さんまさんが、あなたをこんな風に面白い方だということでテレビに出してくださったそうですけど」と水を向ける