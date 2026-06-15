声優の落合福嗣と父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）が14日、それぞれ自身のXを更新。今月の「父の日」にちなみ、福嗣が博満氏にプレゼントを送ったことを写真を添えて報告した。【写真】「※これは嬉しそうな顔です」リクエストの『ウマ娘』フィギュアの箱を手にする落合博満氏博満氏は「父の日のプレゼントな。リクエストしていたシンボリルドルフをもらったぞ。ありがとうな。これで7人目だ。もうすぐ野球チーム作