俳優の福本莉子と菅生新樹が１５日、東京・渋谷で行われた出演する２８日スタートのＮＨＫのプレミアムドラマ「勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜」（ＢＳ、後１０・００）の取材会に出席。サッカー好きの福本は早朝のＷ杯の日本−オランダをテレビ観戦し、興奮気味に語っていた。日本の初戦となるオランダ戦について「私は見ました。（朝の）４時半ぐらいに起きて。今日は一日中取材があるので大丈夫かなと思ったんですけど、