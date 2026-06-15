タレントの重盛さと美（37）が15日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Forever Young」と書き出した重盛。ラフなジーンズにショート丈のトップスを合わせたコーデを披露した。片手をあげたポーズのショットでは、ほっそりとしたお腹をチラリとアピール。めがねをかけた姿もアップした。ファンからは「サイコーです」「超絶可愛いです」「可愛い過ぎる」「素敵すぎます」「キレイなおへそ」「重盛さと美