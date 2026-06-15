関東は雨 東京は4月並みの気温にきょうは関東で雨が降ったり止んだりの天気が続くでしょう。一方、北日本や西日本は日の差す所もありますが、変わりやすい天気になりそうです。特に東北北部では大気の状態が不安定になるため、局地的な激しい雨や雷雨にご注意ください。西日本は山沿いや内陸中心に、にわか雨の所があるでしょう。日中は海からの冷たい空気が流れ込む関東で、平年より気温が低くなります。東京はきのうより6℃