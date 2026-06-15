史上初、3カ国での開催となったFIFAワールドカップ2026。【映像】対戦時の日本＆チュニジアチーム（2023年）日本の初戦は強豪オランダと日本時間15日午前5時から行われた。中村敬斗、鎌田大地のゴールで、2対2のドローとなり、貴重な勝ち点1をもぎ取った。日本時間21日の午後1時から、日本代表の第2戦、チュニジア戦が行われる。日本はチュニジア