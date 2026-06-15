元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）がNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）に出場中のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）と会話した過去について語った。番組ではW杯に出場しているスーパースターとして世界最多6回目の出場となるメッシを紹介。澤さんはメッシの魅力を問われ「細かいタッチのドリブルがやっぱり凄いですし」と