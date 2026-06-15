陸上の愛知・名古屋アジア大会日本代表内定選手会見が１５日、名古屋市内のホテルで行われた。１４日まで行われた日本選手権で高校生初優勝を果たした男子４００メートル障害の後藤大樹（洛南高）は「日本選手権では、夢を見ているような気持ちで今も実感は湧かないままでいるが、記録がついてくれば実感が湧くと思って楽しみに頑張りたい」と力を込めた。日本選手権の１３日の予選では４８秒３１をマークしＵ−２０日本記録を