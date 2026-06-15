アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書が「成立した」と表明しました。イラン側も「覚書の文面が最終決定した」と合意を認めています。【映像】イランの港湾封鎖の解除の承認を表明したトランプ氏アメリカでは、イランとの合意をどのように受け止めているのでしょうか。トランプ大統領は自身の80歳の誕生日であるきょう、何としても覚書を成立させて国民にアピールしたい思いがあったとみられます。ト