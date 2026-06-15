家族旅行や帰省のとき、家計に重くのしかかってくるのが数千円から1万円を超える「高速代」です。少しでも交通費を節約するため、「ETC割引」を活用している人は多いはずです。 とくに、金曜日の仕事終わりにマイカーへ家族を乗せて出発し、目的地近くで車中泊をしたり、早朝から遊べるように移動したりと、気合を入れるお父さんもいるかもしれません。 しかし、良かれと思って金曜日の夜に出発した結果、ETC