65歳になると年金を受け取れますが、それ以降であっても厚生年金保険に加入している会社で働いている場合は、厚生年金保険に加入することになります。そのため、加入した期間・収入に応じて、受け取れる老齢厚生年金を増やすことができます。 今回の記事では、月収13万円の人が65歳から70歳まで厚生年金保険に加入した場合、年金額をどれくらい増やせるのか、シミュレーションを行います。 厚生年金保険は原