U-NEXTは、カナダ発のスポーツ・クィアロマンスドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』（全6話）を、2026年8月28日より見放題で独占配信開始する。8月28日よりU-NEXTにて『ヒーテッド・ライバルリー』の見放題独占配信が開始『ヒーテッド・ライバルリー』は、カナダの作家レイチェル・リードによるベストセラー小説"Game Changers"シリーズの第2作を原作としたドラマ。北米プロアイスホッケーリーグ・MLHを舞台に、氷上で最大のライバ