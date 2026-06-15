お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が１５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）で、オランダと２―２で引き分けた日本代表に言及した。日本はオランダに先制を許したが、しかし後半１２分、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）のゴールで同点に追いつく。その後１８分にまたも１点を追加されてしまったものの、後半４３分、ＦＷ小川航基（ＮＥＣ