ガールズグループRed Velvetが、8月に完全体でカムバックする。6月15日、所属事務所のSMエンターテインメントによると、Red Velvetは8月に新アルバムをリリースすることを決定した。【写真】スルギのいとこが死去、生前の2ショット2024年6月に発売した『Cosmic』以来、約2年2カ月ぶりとなる完全体での新作アルバムとなる。また同日、Red Velvetの公式ファンクラブコミュニティおよびSNSを通じて、「2026 Red Velvet FAN-CON〈ADay