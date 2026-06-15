女優カン・イェウォンが、目の整形手術を何度も受けたと率直に打ち明け、話題になっている。去る6月14日、SBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、カン・イェウォンの日常が公開された。【写真】カン・イェウォン「昔はD、今はC」この日、カン・イェウォンは洗顔後にアイスリングと顔面パックを活用して、顔のむくみをとるなど、徹底した自己管理の姿を見せた。これを見ていた親友の女優ハン・チェアは「イェウォン