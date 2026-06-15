韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年6月15日、サッカーの日本代表を「キング・オブ・アジア」と称賛した。日本は苦しみながらも貴重な勝ち点「1」を獲得 ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1節が15日（日本時間）、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2−2で引き分けた。 前半、日本はペースをつかめず、オランダに主導権を握られた。それでも堅い守りで失点す