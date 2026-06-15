男性にもほめられるとうれしくなる「ツボ」があり、そこを女の子に指摘されると「俺の努力をわかってくれている！」と手応えを感じるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『俺のココをほめて！』と男性がひそかに自信を持っているポイント」をご紹介します。【１】会話中、にじみ出てくる知識「やっぱり頭がいいと思われるとうれしいですね」（20代男性）など、自分の知識や教養を認めてもらいた