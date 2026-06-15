第1話『エンパイアライン』は、「あなたをケアする物語」。続く『わたしたちは平穏』は「恋と食べもの」、第5話『すげえ泣くじゃん』は「涙のあと」等々、その時々の文芸誌の特集に着想を得た6つの物語に、直木賞作家・一穂ミチ氏は単行本化に際して『たぶん、恋しい』と表題をつけた。「あまりにも方向性が違うので不安もあったんですが、どこか形のないものや失われたものへの思慕が共通しているような気がしてきて。恋しさ