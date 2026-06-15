高松工芸／平田統也 選手（2年） 香川県高校総体の競泳。注目は、6月の日本選手権で50m背泳ぎで3位に入った高松工芸の平田統也です。 4×200mのフリーリレーでは第1泳者を務めると、2位以下を大きく引き離して2人目につなぎます。 すると、高松工芸は7分39秒87の香川県新記録でフィニッシュ。 1人目の平田の記録、1分52秒15も200m自由形の香川県新記録となりました。 （高松工芸／平田統也 選