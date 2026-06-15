【書評】『増補改訂 私が原発を止めた理由』／樋口英明・著／旬報社／1760円【評者】堤 未果（国際ジャーナリスト）国富の喪失とは何だろう。2014年に関西電力大飯原発に、「人格権」に基づく運転差し止め判決を下した、樋口英明元福井地裁裁判長は、こう断言する。「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富……これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失だ」。通常裁判官は、自ら下した判決を語ら