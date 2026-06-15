【レジックス】 7月 発売予定 価格：1,100円 プラッツは、クラフトねんど「レジックス」を7月に発売する。価格は1,100円。 本商品は澱粉と特殊樹脂(スターチ＆レジン)を主原料としたクラフトねんど。ねんどのように自由に形が造れ、時間が経つと自然乾燥でプラスチックのように硬くなり、様々な方法で着色可能、更に弾力性もあり壊れにくいものとなっている。 各ス