【書評】『渋谷カルチャー考現学稀代の編集家・橋本徹（SUBURBIA）ライフ・ヒストリー』／原 知章・著／DU BOOKS／2970円【評者】松尾 潔（音楽プロデューサー・作家）「渋谷系」という言葉が人口に膾炙した90年代、橋本徹は明らかに特別な存在だった。編集者、選曲家、DJ、カフェオーナー。感性の鋭さ、編集能力の高さ、どこか超然とした佇まい。藤原ヒロシと並び、カルチャーそのものを更新した人物だろう。だが、その「人とな