目黒蓮（Snow Man） ブルガリ アンバサダーの目黒蓮（Snow Man）が、「ブルガリ 心斎橋」オープンを祝して、メッセージを贈った。【写真】目黒蓮（Snow Man）着用ジュエリー壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ心斎橋」を6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、