あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「既読スルー」の略語は？「既読スルー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、ローマ字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「KS」でした！既読スルーとは、LINEで「既読」になったにもかかわらず、返事を返さないことを意味します。返信の速度は人