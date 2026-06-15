1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを綴る人気連載「多面体道理論」。主演映画が公開中の氏が、仕事をする上で気の合う人、合わない人について思うこととは。＊＊＊公開中の『劇場版旅人検視官道場修作』の道場は今も旅の途中ですが、僕も時間が空くと、旅に出ています。昔は探求心のまま、海外にも行っていましたけど、最近はも