Aぇ！groupの末澤誠也（31）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。メンバーの正門良規（29）の悩みに直球すぎるアドバイスを授けた。同番組で「メンバーへ言っておきたいこと」として、小島健は正門に対し「料理上手アピールもうやめたら」を挙げた。小島は「ほんまに料理がめちゃくちゃ上手なんですよ」と絶賛しつつも、同グループの関連番組以外では「仕事につながっていない」と指摘し