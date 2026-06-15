インナー選びで重視したいのは、やはり着心地の良さと美しいシルエット。その両方を叶えたい女性に注目してほしいのが、「ROSIER by Her lip to」から新たに登場した「ROSIER Essential Bra Camisole」です。ブラキャミソールならではの快適さはそのままに、まるでブラジャーのような安定感と美しいバストラインを実現。毎日のコーディネートに自然と取り入れたくなる新定番アイテムが誕生しました&