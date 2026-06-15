ロッテは、7月11日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に「EXILEBHAPPY」のTETSUYAと中務裕太が来場すると発表した。当日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」が開催される。TETSUYAと中務裕太は試合前にグラウンドでのパフォーマンス、セレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。TETSUYは「千葉ロッテマリーンズ『BLACKSUMMERWEEK2026』と、僕らE