人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・黒コス姿を披露した・「GRGarage小牧の8周年イベントにご来場くださった皆さんありがとうございました2日間しゃべりすぎくらい喋ったなぁわたしはとーっても楽しかったからお客さまにも楽しんでもらえてたら嬉しいっ」と、セパレートのミニスカ・黒コスチューム姿の写真をアップ。「いつも応援してくださ