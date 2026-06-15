宮城県登米市の解体予定の家で見つかった4匹の子猫たち。その小さな命は、作業員や地域の人たち、そして保護主の行動によってつながりました。しかし、その後の懸命なケアにもかかわらず、1匹は虹の橋を渡ったといいます。【写真】子猫たちを、藁を入れた箱で保管してくれていたInstagramアカウント「@hankiseki.shion_powerstone」を運営するAki Abeさんが、解体現場で保護した子猫たちについて投稿。亡くなった子への思いや、残