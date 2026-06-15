累計生産本数300万本が証明する信頼性ヤマハは、2026年6月11日に同社が開発した車体制振用の「ヤマハパフォーマンスダンパー」が、トヨタ車体の特別架装車「アルファード Spacious Lounge（スペーシャスラウンジ）」に搭載されたことを発表しました。このクルマは2026年6月3日に一部改良を受けて発売されたモデルです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが1485万円の「4人乗りアルファード」です！（30枚以上）今回この