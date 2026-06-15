お菓子作りが好きなママ友や知人がいると、作ったお菓子をプレゼントされることがあるかもしれません。でもそのお菓子を喜んで受け取れる場合と、遠慮したいと思う場合があるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『ママ友から手作りのお菓子をもらったら嬉しい？食べられる？』お店で販売されているものではなく、ママ友が作ったお菓子。自宅で作られたものということもあり、投稿者さんは