マッシュグループが手掛けるサンリオ監修の新ブランド「sanrio house （サンリオハウス）」の2号店が、6月30日（火）から、大阪のルクア大阪内ルクア6階にオープンする。【写真】レオパード柄の「フェイストートバッグ」など店舗限定アイテム詳細■等身大のハローキティたちがお出迎え「サンリオハウス」は、「Kawaii2といつもいっしょに」をコンセプトに、サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業とし