＜ダウ選手権最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞3日目に「74」とスコアを落とした岩井明愛＆千怜ペアは、アテスト後に20分間にわたる反省会を行った。「スッキリしました」。じっくりと話し合い迎えた最終日は、その成果を示すように6バーディ・ボギーなしの「64」をマーク。トータル11アンダー・7位タイで4日間の戦いを終えた。【写真】二人三脚で挑んだ4日間背中からにじむ達成感「きょうが